Sporting anuncia parceria com a AE Economics

O Sporting anunciou esta segunda-feira a parceria com a AE Economics, que é o main sponsor desde o início da época 2022/23 e vai patrocinar todas as equipas de futebol feminino de formação do clube de Alvalade.A cerimónia de oficialização do acordo com a empresa decorreu na Academia Cristiano Ronaldo e contou com a presença de Frederico Varandas, presidente dos leões, André Bernardo, vice-presidente, Paulo Gomes, diretor-geral da Academia, Tomaz Morais, diretor do futebol e formação verde e branco, e ainda Ximenes Abreu, fundador da AE Economics.Ana Borges, Rita Fontemanha, Bruna Lourenço e Brenda Pérez, as quatro capitãs da formação principal do Sporting, também estiveram presentes e devidamente equipadas, assim como algumas jovens jogadoras da formação.Em declarações aos meios do clube, André Bernardo destacou a importância deste acordo, em especial para o futebol feminino. "É um reconhecimento da aposta do Sporting e do excelente trabalho da estrutura do clube em termos de desenvolvimento e crescimento do futebol feminino e é também um reconhecimento externo do mercado e das marcas. É muito importante ter este tipo de associação e investimento", frisou o vice-presidente do emblema leonino.Já Ximenes Abreu realçou o "orgulho" pela formação deste acordo e fez uma comparação. "Na nossa empresa também temos uma longa história de parcerias com universidades para acolher e formar recém-licenciados. Um pouco daquilo que acontece no Sporting e que faz parte do ADN do clube. Por isso, também queremos aprender como o clube e a Academia trabalham", destacou o fundador da AE Economics, empresa que opera no sector dos recursos naturais.