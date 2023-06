Sporting anuncia três renovações no plantel feminino

O Sporting continua a preparar a próxima época do futebol feminino e anunciou a renovação da defesa Alícia Correia e da médio Joana Martins e ainda a assinatura do contrato profissional da médio Andreia Bravo. Continua assim a aposta na prata da casa pois as três jogadoras fizeram a formação no clube leonino."É a continuação de todo o meu trabalho. Quero continuar no Sporting e poder dar tudo a este clube, que me deu tanto. Tenho uma ligação muito especial ao Sporting, sendo esse um dos grandes motivos para continuar cá. Quero vencer mais títulos e ficar na história do Clube", disse Aícia Correia, de 20 anos.Também em declarações à Sporting TV, a médio Joana Martins explicou o que a levou a renovar. "Sentimo-nos em casa e toda a gente gosta desse sentimento. Quando recebi a proposta para vir nem pensei duas vezes. Depois, as coisas começam a ficar mais sérias e percebi que estava no bom caminho", contou, deixando uma mensagem para outras jogadoras: "É um orgulho estar aqui e sentir que posso ser um exemplo para as mais novas. É importante para que elas acreditem que é possível", frisou.Já a médio Andreia Bravo, de apenas 18 anos, comentou: "Esperava que isto acontecesse porque tenho trabalhado muito para isso. Vou continuar a trabalhar para conquistar mais coisas. Poder assinar com o Sporting CP faz deste um dos dias mais felizes da minha vida. É um sonho tornado real e estou muito feliz."