Sporting arrancou os trabalhos para a nova época

A equipa de futebol feminino do Sporting arrancou esta segunda-feira os trabalhos para a temporada 2019/20. Os habituais testes médicos marcaram o início da época para as leoas, em Alcochete.Marta Ferreira, Andreia Jacinto, Patrícia Leitão, Bárbara Lopes, Mariana Rosa, Alicia Correia, Vera Cid e Carolina Jóia, jogadoras da formação leonina, vão integrar o plantel principal nesta fase da época, algo que mereceu o comentário de Carole Costa."É importante integrar as mais novas no plantel. Elas são o futuro do futebol feminino e do Sporting. Só temos de estar contentes por as ter cá e integrá-las da melhor forma possível", disse.Já Rita Fontemanha refletiu sobre o regresso ao trabalho. "Estamos bastante contentes por estarmos de volta e espero que seja uma grande época. Essencialmente, estamos todas de espírito aberto para o que aí vem, para a nova época e para os novos desafios. Temos muita vontade de voltar a conquistar títulos. Venha o que vier, estamos prontas", referiu.A nova época traz também mudança técnica na equipa, com Susana Cova a ser a nova treinadora. A timoneira explicou a importância da pré-temporada. "A pré-época é uma altura em que não temos competição obrigatória, somos nós que a sugerimos em função da preparação da equipa. É sempre muito importante porque nos dá tempo para trabalhar", garantiu.