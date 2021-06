Sporting B vence 2.ª Divisão de futebol feminino

A equipa do Sporting B sagrou-se campeã da 2.ª Divisão de futebol feminino após o triunfo, por 2-0, sobre o Lank Vilaverdense na final disputada em Leiria. Os golos decisivos foram apontados na segunda parte por Francisca Silva, aos 64 minutos, com um remate de longe que surpreendeu a guarda-redes Nyla, que voltou a ficar muito mal na fotografia ao permitir a antecipação de Joana Dantas (85') depois de ter demorado a colocar a bola na frente.





Mariana Cabral, treinadora que vai assumir a equipa principal das leoas em 2021/22, festejou assim o título depois de ter criticado o adiamento da final de domingo para esta quarta-feira à noite, decisão tomada pela FPF no âmbito da proibição decretada pelo Governo de proibir as saídas de e para a Área Metropolitana de Lisboa aos fins-de-semana.De acrescentar que o Sporting B não pode subir à Liga BPI, sendo que o Lank Vilaverdense é acompanhado pela equipa do Atlético (adversária das leoas nas meias-finais) na subida ao escalão principal. Uma prova que também será disputada pelo Varzim (que perdeu com o Lank Vilaverdense nas "meias"), que substitui o Boavista depois de a FPF ter informado que as axadrezadas falharam o licenciamento.