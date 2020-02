Sporting bate Ovarense e mantém-se na perseguição ao Benfica

O Sporting precisou de suar para vencer a Ovarense, fora de portas, por 3-0. Damjanovic colocou as leoas em vantagem ainda na primeira parte, aos 29 minutos, na marcação de um livre direto. O triunfo foi confirmado apenas na reta final do segundo tempo, com Diana Silva (75') e Joana Marchão (89') a estabelecerem o 3-0 final.





Com este resultado, as leoas chegam aos 39 pontos e continuam na perseguição ao Benfica, que segue na liderança.