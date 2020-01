Sporting com muita 'pedalada' vence em Braga

O Sporting praticamente afastou o Sp. Braga do título feminino, ao vencer por 4-2 no terreno das minhotas, num jogo da 12.ª jornada em que as leoas desequilibraram na segunda parte.

Com um início a um ritmo muito alto, as bracarenses inauguraram o marcador logo aos dois minutos, com Keane, com um belo cabeceamento, a responder da melhor forma a um cruzamento de Uchendu.

O Sporting respondeu de imediato e empatou, por Carolina Mendes que, depois de uma boa iniciativa individual, rematou colocado (04).

A equipa orientada por Susana Cova deu a volta ao marcador aos 36 minutos com um grande golo de Raquel Fernandes, num remate 'em arco', mas, em cima do intervalo, a turma de Miguel Santos, atual campeã nacional, restabeleceu a igualdade como outro grande golo, agora por Dolores (45).

Após o equilíbrio da primeira parte, o Sporting reentrou muito forte na segunda e, mesmo antes do terceiro golo, desperdiçou várias oportunidades para marcar, com destaque para dois lances de Raquel Fernandes (49 e 68), a última dos quais com a bola a bater na barra.

Com um Sp. Braga em clara quebra física, o Sporting passou de novo para a frente aos 73 minutos: Nevena cobrou um livre direto perto da área minhota e, com alguma felicidade, porque a bola bateu na barreira e traiu a guarda-redes das minhotas, fez o terceiro tento 'leonino'.

Dois minutos depois, Diana Silva, noutro belo golo, num remate colocado já dentro da área, sentenciou o marcador e as 'leoas' podiam ainda ter feito o quinto logo a seguir, mas Wilkinson rematou à figura de Marie Hourihan.

O Sp. Braga ficou praticamente de fora da luta pelo título porque pode ficar a 11 pontos do líder Benfica, caso vença no terreno do lanterna-vermelha A-Dos-Francos, e está a oito pontos do Sporting.

Jogo no Estádio 1.º de Maio, em Braga.

Sp. Braga-Sporting, 2-4.

Ao intervalo: 2-2.

Marcadoras:

1-0, Keane, 02 minutos.

1-1, Carolina Mendes 04.

1-2, Raquel Fernandes, 36.

2-2 Dolores, 45.

2-3, Nevena, 71.

2-4, Diana Silva, 75.

Sp. Braga: Marie Hourihan, Rayanne, Jana, Diana Gomes, Ágata Filipa, Denali (Inês Maia, 68), Dolores, Regina (Shade Pratt, 55), Vanessa, Uchendu (Francisca, 68) e Keane (Laura Luís, 59).

(Suplentes: Rute Costa, Shade Pratt, Babi, Laura Luís, Francisca, Inês Maia e Machia).

Treinador: Miguel Santos.

Sporting: Inês Pereira, Wibke, Carole Costa, Nevena, Tatiana Pinto, Joana Marchão, Joana Martins (Andreia Martins, 90+2), Fátima Pinto, Diana Silva, Raquel Fernandes e Carolina Mendes (Wilkinson, 90+2).

(Suplentes: Patrícia Morais, Bruna Costa, Rita Fontemana, Neuza Besugo, Wilkinson e Andreia Jacinto).

Treinadora: Susana Cova.

Árbitra: Filipa Cunha (AF Viana do Castelo).

Ação disciplinar: cartão amarelo Laura Luís (80).