Sporting começa campeonato feminino com vitória na Madeira

A época não podia estar a começar melhor para o Sporting. Após a conquista da Supertaça (2-0 frente ao Benfica), voltou a vencer - e com o mesmo resultado - no arranque da Liga BPI 2021/2022, contra o Marítimo, na visita à Madeira.





Os golos das leoas foram apontados por Andreia Jacinto e Diana Silva. Além das duas bolas na rede, outro momento que marcou o jogo foi a estreia de Chandra Davidson, avançada canadiana contratada ao Torreense em julho, que entrou em campo ao minuto 78.Em declaração à Sport TV ao final do jogo, a treinadora do Sporting, Mariana Cabral, além de elogiar a boa exibição da sua equipa, fez questão de realçar a importância de todos os jogos da competição terem transmissão televisiva na presente época: "É ótimo e muito importante para a visibilidade do futebol feminino em Portugal. Temos de elogiar esse tipo de iniciativas".O próximo desafio das leoas na liga está agendado para o dia 26 de setembro, para defrontar mais uma vez o Benfica. Recorde-se ainda que a principal competição do futebol feminino nacional arrancou ontem, num dia em que a vitória do Sp. Braga por 10-0 foi o resultado mais sonante.