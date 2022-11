Sporting começa defesa do título da Taça de Portugal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting conquistou a última Taça de Portugal e inicia hoje a defesa do troféu com visita ao Rio Tinto, da 3ª divisão. Mariana Cabral, treinadora das leoas, vinca o desejo de repetir a presença na final. “Na época passada vencemos a Taça, foi uma tarde muito bonita no Jamor e queremos voltar lá. É sempre um dia especial e o objetivo é voltar a conquistar a Taça”, referiu, à Sporting TV.

O Benfica ergueu o troféu em 2018/19 e vai também estrear-se fora de casa e contra um clube do 3º escalão, o Moreirense. À BTV, Tiago Carmo, adjunto de Filipa Patão, deixou garantia: “Queremos voltar a vencer esta prova e dar um bom espetáculo.”

Dupla já apurada

A 3ª eliminatória arrancou ontem e V. Guimarães (triunfo nos penáltis diante do Gil Vicente) e Länk Vilaverdense (5-0 à Ovarense) garantiram presença na fase seguinte.