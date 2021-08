Sporting contrata guarda-redes à Juventus

Doris Bacic, guarda-redes de 26 anos, é o mais recente reforço da equipa feminina do Sporting.





Em declarações ao site oficial dos leões, a antiga jogadora da Juventus confessou estar ansiosa pelo começo da nova temporada. "Estou muito feliz por estar aqui e assinar contrato com o Sporting. Estou ansiosa para que a época comece e para que possamos alcançar muitas coisas juntos", começou por dizer a guardiã que nas últimas três temporadas esteve ao serviço da 'Vecchia Signora', revelando o que a levou a assinar com os leões. "Gostei muito do projeto e da ambição do clube por isso a decisão foi fácil de tomar."Recém-chegada ao clube, Doris Bacic aponta já à conquista do campeonato nacional feminino, o principal objetivo do Sporting para esta temporada. "As minhas ambições são as do Sporting. Sendo um clube grande é normal que o Sporting queira conquistar tudo e eu também. O Campeonato Nacional é o nosso maior objetivo, mas queremos ir jogo a jogo e, portanto, o nosso primeiro objetivo é mesmo ganhar o primeiro jogo", atirou."Sou uma guarda-redes alta, boa nas bolas aéreas e nos cruzamentos e que gosta de comunicar com a equipa. Espero conseguir transmitir a minha confiança às minhas colegas.""Espero vê-los o quanto antes. Prometo dar 100 por cento pelo Sporting para satisfazer os objetivos do clube e colocá-lo o onde merece", terminou.