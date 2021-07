Sporting dá o pontapé de saída em 2021/22 com confiança elevada

O Sporting versão 2021/22 deu ontem o pontapé de saída na pré-temporada com os habituais exames médicos e testes físicos e... muita confiança à mistura. Depois da primeira bateria de exames numa clínica de Lisboa, a equipa partiu para o Estádio José Alvalade para a apresentação das três caras novas já confirmadas: Diana Silva, Ana Teles e Chandra Davidson.





"Foi ótimo conhecer caras novas e rever outras que já conhecíamos. Foi o primeiro passo da época na relação com as jogadoras. Uma época em que queremos passar os valores do Sporting e transmitir a esta equipa uma competitividade muito grande para que, no final, possamos todos ser felizes e mostrar que esta equipa tem o ADN Sporting", afirmou Mariana Cabral, que substituiu Susana Cova no comando técnico da equipa leonina.O primeiro treino da nova temporada está marcado para a próxima segunda-feira. Até lá, as jogadoras vão continuar em exames médicos e testes físicos.