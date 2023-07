Sporting dá pontapé de saída da nova época

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Sem Ana Borges, Ana Capeta, Diana Silva, Alícia Correia e Fátima Pinto – todas ao serviço da Seleção, na Nova Zelândia –, o Sporting deu o pontapé de saída para a época 2023/24, com a realização dos exames médicos. Mariana Cabral continua ao comando das leoas, cujo grupo conta com um regresso – Fátima Pinto, médio de 27 anos, que estava no Alavés – e duas caras novas: a avançada australiana Jacynta Galabadaarachchi, de 22 anos, e a central Gabriela Vinhas, de 18 anos, ex-Famalicão. O primeiro treino da pré-temporada está agendado para amanhã, em Alcochete.

Ana Rute segue no Sp. Braga

Depois de Patrícia Morais, o Sp. Braga anunciou a renovação de Ana Rute, que também se encontra na Nova Zelândia, para jogar o Mundial. Com 25 anos, a médio assinou 2026 pelas guerreiras do Minho. Chegou em 2021 proveniente do Condeixa e nestas duas últimas épocas fez 16 golos em 61 jogos e conquistou uma Taça da Liga.