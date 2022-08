Sporting derrota Famalicão e marca encontro com o Benfica na final da Supertaça

O Sporting derrotou o Famalicão esta quarta-feira e marca encontro com o Benfica na final da Supertaça feminina de futebol.A equipa de Mariana Cabral triunfou por claros 3-0. Brenda Pérez (15'), Ana Capeta (55') e Diana Silva (70') fizeram os golos da formação que jogou em casa, em Alcochete, na meia-final da competição.As verde e brancas vão agora medir forças com as águias, em Leiria, a 26 de agosto. O Sporting é o clube com mais troféus: dois. O Benfica procura a sua segunda Supertaça depois da conquista inaugural em 2019.