Sporting derrota Sp. Braga em Alcochete

O Sporting derrotou este domingo o Sp. Braga por 1-0, em partida da 6.ª jornada da fase de apuramento do campeão da Liga BPI. Num reencontro poucos dias depois da partida da Taça da Liga, as leoas voltaram a triunfar, agora graças a um golo solitário de Nevena Damjanovic, aos 85 minutos, de penálti.





Com esta vitória, o Sporting chega aos 13 pontos, os mesmos que o Famalicão e menos 2 do que o líder Benfica, que esta tarde, em Condeixa-a-Nova, ganhou por 2-0. Dentro de uma semana, mais precisamente no sábado, há dérbi entre águias e leões, no Seixal, que poderá resultar num novo líder do campeonato.