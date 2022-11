Sporting e Benfica jogam fora nos oitavos de final da Taça de Portugal feminina

O Sporting, detentor do troféu, visita o Ouriense, e o campeão nacional Benfica o Vilaverdense, nos oitavos de final da Taça de Portugal feminina, determinou esta quarta-feira o sorteio.

Os dois grandes jogam fora e diante de adversárias também da I Liga, com as leoas a viajarem até Ourém, enquanto as 'águias' jogam em Vila Verde, e o Sporting de Braga ainda aguarda decisão do Conselho de Disciplina.

As arsenalistas irão defrontar também fora o vencedor do jogo entre Guia FC e Clube Condeixa, faltando confirmar pelo CD uma derrota administrativa da segunda equipa.

Os jogos serão disputados no fim de semana de 17 e 18 de dezembro.

Programa da quarta eliminatória, oitavos de final:

Famalicão (I) -- Cadima (II).

Ouriense (I) -- Sporting (I).

Vencedor do jogo Guia FC (II)/Clube Condeixa (II)* - Sporting de Braga (I).

Clube Albergaria (I) -- Vitória de Guimarães (II).

Valadares Gaia (I) -- Racing Power (II).

Amora (I) -- Marítimo (I).

Vilaverdense (I) -- Benfica (I).

Barreirense (II) -- Damaiense (I).

(*) derrota administrativa do Clube Condeixa (3-0) a confirmar pelo Conselho Disciplina da FPF.