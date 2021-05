Sporting e Benfica lutam pelo título em Alvalade

Após 22 jogos na Liga BPI, o título será decidido no último. O troféu estará hoje no Estádio José Alvalade, e Benfica ou Sporting vão levantá-lo no final do dérbi. Com o deslize dos leões na jornada passada, as águias entram em vantagem e basta-lhes o empate para festejarem o título.

Contudo, as encarnadas garantem que vão à casa verde e branca só com um pensamento. "Temos dois resultados possíveis, mas não seríamos fiéis a nós próprios, ao clube e aos adeptos se pensássemos no empate como resultado para sermos campeões. Estamos a trabalhar para a vitória", frisou Tiago Carmo, adjunto da equipa técnica liderada por Filipa Patão. Por sua vez, Susana Cova frisa que esta ‘final’ é o melhor que o futebol feminino podia ter: "É algo que desejávamos há muito tempo em Portugal. É maravilhoso chegar ao fim do campeonato a disputarmos uma partida decisiva."