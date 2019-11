Sporting e Benfica registam goleadas

O Benfica continua imbatível na Liga de futebol feminino, ao golear o Clube Albergaria, por 4-0, num jogo que as águias geriram tranquilamente, pelo conjunto de Aveiro nunca ter colocado o resultado em causa nas poucas vezes que ameaçou a baliza.

As encarnadas entraram a todo o gás e inauguraram o marcador aos 5 minutos. Yasmim, de canto, assistiu para o cabeceamento de Cloé. O segundo surgiria pouco depois quando, aos 15’, Evy aproveitou a defesa incompleta ao remate de Darlene para finalizar.

No início da segunda parte, Nycole entrou e mostrou logo serviço. Aos 46’, a avançada aproveitou o passe de Geyse para ampliar o resultado. O Albergaria surpreendeu aos 62’, com o canto direto de Ana Coutinho, idêntico ao golo sofrido pelo Benfica na última jornada. Noémia Baptista (72’) protagonizou a melhor oportunidade, ao rematar na cara de Dida, que estava atenta. A dois minutos do fim, Yasmim fechou o marcador ao converter um penálti.

Leoas dominadoras

O Sporting bateu o Futebol Benfica, por 5-0, e não vacilou na perseguição ao líder Benfica. As leoas entraram avisadas do valor das adversárias – que na ronda anterior tinham dado luta às encarnadas e só perderam por 1-2 – e quiseram resolver o assunto rapidamente. Os golos foram surgindo com naturalidade e o Fofó fez apenas um remate, no último minuto, com Andreia Silva a acertar na trave.