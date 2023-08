Sporting faz estágios em Guimarães e no País Basco

Depois de um mês de trabalho em Alcochete, a equipa feminina do Sporting vai continuar a preparar a nova época com dois períodos de estágio. O primeiro inicia-se hoje em Guimarães e vai até sexta-feira, dia em que as leoas medem forças com o Deportivo. Depois, entre os dias 23 e 26, o plantel orientado por Mariana Cabral vai concentrar-se em Espanha, no País Basco, onde terá mais dois testes frente a duas formações locais: a Real Sociedad (24), de Andreia Jacinto, e o Athletic Bilbau (26).

Benfica já treina no Seixal

Entretanto, o Benfica treinou ontem, pela primeira vez, no Seixal. Daqui em diante, será ali que a equipa feminina trabalhará, sendo que Filipa Patão já pôde contar com as nove jogadoras que representaram Portugal no Mundial.