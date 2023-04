Sporting ganha ao Damaiense e trava festa do Benfica

O Sporting venceu este domingo a equipa do Damaiense, por 2-0, com golos assinalados por Diana Silva (55') e Ana Capeta (78'), na 19.ª jornada da Liga Feminina.A jogar fora, o Sporting entrou com a expectativa de travar, para já, o possível tricampeonato do Benfica, mas só desbloqueou o resultado ao minuto 55, por intermédio da internacional portuguesa Diana Silva, na sequência de uma transição rápida, com Ana Capeta na base da assistência.O carimbar da vitória leonina surgiu aos 78 minutos de jogo, com a camisola 18 das leoas, Ana Capeta, a fazer abanar as redes, na sequência de um pontapé de canto.Com este resultado, a equipa liderada por Mariana Cabral cimentou o 2.º posto da Liga BPI. Já o Damaiense encontra-se no 5.º lugar e somou a segunda derrota consecutiva. Ana Capeta foi eleita a melhor em campo.