Sporting goleia e dá pontapé na crise

O Sporting foi às Caldas da Rainha vencer o A-dos-Francos, por 4-0, e deu um pontapé na crise. As leoas vinham da primeira derrota no campeonato, frente ao líder Sp. Braga, que as deixou a cinco pontos do topo. O jogo foi de sentido único, com as campeãs em título a dominarem por completo as operações diante de uma equipa com um bloco muito baixo, a tentar reduzir os espaços.

Durante o primeiro tempo, a equipa orientada por Nuno Cristóvão foi construindo... e desperdiçando ocasiões. Ou não acertava na baliza ou via a bola ser defendida ou a acertar no poste. E em dois momentos de desconcentração consecutivos até podia mesmo ter ficado em desvantagem.

Com o intervalo a chegar, surgiu finalmente o primeiro golo. Ana Capeta desmarcou-se no limite do fora-de-jogo e, na cara de Mariana, atirou a contar. A abrir a segunda parte, as jogadoras da casa tentaram a surpresa, mas rapidamente o jogo voltou à mesma toada, com Capeta a ter um golo anulado por fora-de-jogo. Depois foi a guardiã Mariana a impedir o avolumar do resultado mas, aos 55’, um canto de Capeta permitiu a Nevena Damjanovic ampliar para 2-0 e colocar ponto final nas dúvidas.

Aos 65’, apenas dois minutos após ter sido lançada, Solange Carvalhas recebeu um passe longo e fez o terceiro. E oito minutos depois Capeta bisou ao desviar de cabeça um livre.



