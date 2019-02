Sporting goleia Marítimo (4-0)

O Sporting bateu o Marítimo, por 4-0, numa partida em que a bola só quis entrar na segunda parte. As leoas entraram a pressionar desde o apito inicial e notou-se logo a diferença de qualidade quando Ana Capeta, logo no primeiro minuto, enviou a bola à barra da baliza defendida por Bárbara Santos.

A equipa comandada por Robert Teixeira mostrou grande organização e a prova disso é o facto de o Sporting ter apostado nos remates de fora da área. No entanto, as tentativas das leoas iam sendo travadas por Bárbara Santos. Mas isso iria mudar...

Nuno Cristóvão queria mais da sua equipa e lançou Carolina Mendes e Neuza Besugo, jogadoras que foram cruciais para a conquista dos três pontos. Neuza entrou aos 60’ e três minutos depois inaugurou o marcador. A partir daí só deu mesmo Sporting, com a defesa maritimista a não aguentar a pressão e a cometer penálti, convertido por Carole Costa.

As pernas começaram a pesar às madeirenses (jogaram contra o Benfica na quarta-feira, para a Taça de Portugal) e o Sporting aproveitou, com Carolina Mendes (77’) e Damjanovic (87’) a resolverem a questão, colocando o marcador em 4-0. Continua a perseguição ao líder Sp. Braga, que perdeu os primeiros pontos do campeonato ao ceder um empate (1-1) caseiro com o Estoril. Bia colocou as canarinhas em vantagem, com Diana Gomes a empatar.