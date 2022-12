E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting foi à Madeira este domingo bater o Marítimo por sete golos sem resposta em jogo a contar para a 9ª ronda do campeonato nacional de futebol feminino.Após dois empates consecutivos, a equipa de Mariana Cabral voltou aos triunfos. Os golos foram apontados por Inês Gonçalves (4), Chandra Davidson, Ana Borges e Ana Teles.As leoas subiram ao quarto lugar, à condição, visto que Damaiense, no 5º posto, ainda joga (com o Sp. Braga) este domingo.