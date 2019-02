Sporting goleia Ouriense por 6-0

Se o primeiro quarto de hora fez parecer que o Atlético Ouriense talvez pudesse surpreender o Sporting, as leoas logo trataram de descomplicar, dando a volta à boa organização defensiva das rivais através de lances devidamente ensaiados e vencendo por 6-0.

O primeiro golo da tarde nasceu de um lançamento lateral e chegou à baliza em três toques: Joana Marchão lançou, Fátima Pinto cruzou e Ana Capeta marcou. Tivesse Diana Silva tocado na bola e todo o golo era ‘made in’… Ourém. O Atl. Ouriense manteve-se organizado e ousado, obrigando o Sporting a ser bem mais agressivo do que o normal. Sem grandes oportunidades, nem de um lado, nem do outro, as leoas voltaram a marcar de bola parada: Marchão cruzou e Capeta voltou a ter cabeça para o golo. A camisola 7 tornaria a marcar em cima do intervalo. Pé direito, pé esquerdo, cabeça, em voo ou de carrinho, Capeta abriu a ‘manita’ com mais dois golos na segunda parte, antes de Carolina Mendes fechar as contas do marcador.

O bicampeão Sporting somou a 5ª vitória consecutiva e segue na perseguição ao líder Sp. Braga, que foi à Madeira vencer o Marítimo por 4-1. Nuno Cristóvão mostrou-se satisfeito. "Hoje [ontem] fomos tremendamente eficazes. A luta pelo título? A diferença de golos para o Sp. Braga é grande, mas não desistimos", sublinhou o treinador das leoas.