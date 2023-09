Sporting-Lank Vilaverdense, 8-0: leoas estiveram insaciáveis

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting é o primeiro líder da Liga BPI graças à goleada (8-0) ao Länk Vilaverdense. A jovem internacional portuguesa Maísa Correia, de apenas 16 anos, entrou aos 71 minutos, ainda a tempo de fazer um hat trick, numa partida em que Maiara Niehues bisou.

Foi um enorme vendaval leonino que varreu o Estádio Aurélio Pereira, num jogo de sentido único. O Sporting entrou a dominar, instalou-se no meio-campo contrário e com naturalidade chegou ao primeiro golo. Canto de Fátima Dutra, desvio no primeiro andar de Ana Capeta e Fátima Pinto finalizou ao segundo poste. Ainda se festejava nas bancadas e, num contra-ataque, Jacynta Gala assistiu Maiara Niehues que, em velocidade, ultrapassou a defesa e rematou cruzado para o 2-0.

Dois golos num minuto deram conforto às leoas, que mantiveram o ritmo elevado e deixaram o Länk Vilaverdense a ver jogar. Antes do intervalo, Brenda Pérez aproveitou as muitas facilidades da defesa forasteiras para marcar o terceiro e a canadiana Olivia Smith assistiu Maiara Niehues para o quarto.

A 2ª parte mostrou um Sporting a encostar as visitantes à zona defensiva da qual não conseguiram sair. Olivia Smith fez o 5-0 com um remate colocado, antes da jovem Maísa Correia, por três vezes, mostrar a sua veia goleadora para fixar o resultado em 8-0.