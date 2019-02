Sporting mantem perseguição ao líder

Exibição segura e autoritária da equipa treinada por Nuno Cristóvão que com o triunfo, por 3-0, sobre o Boavista, se mantém na perseguição ao líder Sp. Braga, que após um pequeno susto – esteve a perder, em casa, por 1-0 –, acabou a golear o Atlético Ouriense, por 5-1.

A vitória do Sporting começou a ser construída logo aos 17 minutos, quando Ana Capeta, com um remate rasteiro, surpreendeu a guarda-redes boavisteira Catarina Pontes, estabelecendo o resultado com que se atingiu o intervalo.

Mais golos só na etapa complementar. O primeiro apontado por Tatiana Pinto, logo após o reatamento, na sequência de uma assistência da aniversariante Neuza Besugo. A mesma que, aos 64 minutos, cedeu o seu lugar a Solange Carvalhas, que, com um golão, fechou a contagem já em período de compensações.

De referir que este foi o primeiro encontro da equipa de futebol feminino do Sporting, após o polémico afastamento, em Braga, dos quartos-de-final da Taça de Portugal, competição que as leoas tinham conquistado nas duas épocas anteriores. A boa resposta dada frente às axadrezadas demonstra que a equipa treinada por Nuno Cristóvão está agora totalmente focada no campeonato, no qual tentar recuperar o atraso de três pontos em relação ao Sp. Braga.