Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Sporting-Marítimo, 6-1: Hat trick de Diana no banquete leonino Com uma entrada forte, equipa de Mariana Cabral apontou cinco golos ainda antes do intervalo





SORRISOS. Diana Silva brilhou frente ao Marítimo

• Foto: SC Sporting