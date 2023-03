Sporting mostra as garras antes de ciclo complicado

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting venceu o Amora por 3-0, em Alcochete, e deu sinais de (re)começar a carburar após a paragem do campeonato. Foi a segunda vitória consecutiva das leoas contra equipas da cauda da tabela, depois de na semana passada terem batido o Torreense pela margem mínima. Mas, apesar de ter sido um jogo de ‘sentido único’, as verde e brancas ainda precisam de subir uns furos para enfrentar o que aí vem: visitas ao Sp. Braga, que igualaram no 2º lugar, e ao Estádio da Luz para defrontar o Benfica, líder da Liga BPI.

Talvez por sentir que não era preciso, a equipa de Mariana Cabral nem forçou o andamento e, ainda assim, deu sempre a sensação de que os golos podiam acontecer em qualquer instante. Chandra Davidson (28’) foi a primeira a obrigar Andrea Neves a mostrar serviço, mas Ana Capeta (36’) contornou a guardiã das visitantes para inaugurar o marcador, após um passe longo de Ana Teles.

Na segunda parte o jogo continuou em ‘lume brando’ junto à baliza do Amora, e a lateral esquerda Eleia foi providencial ao evitar o golo por duas vezes (48’ e 66’), em cantos batidos por Fátima Dutra. Ana Capeta também (51’) tentou bisar, mas Andrea Neves voltou a adiar o golo das verde e brancas, até que a entrada de Maísa Correia, aos 65’, levantou a ‘fervura’ da partida! A jovem de apenas 16 anos bisou (71’ e 82’), dando o melhor seguimento a cruzamentos de Chandra Davidson e Ana Teles, para selar o triunfo incontestável das verde e brancas e aumentar os índices de confiança para os próximos desafios.