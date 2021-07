Sporting oficializa Melisa Hasanbegovic

O Sporting oficializou a contratação de Melisa Hasanbegovic, defesa internacional pela Bósnia que chega proveniente Ferencvários, da Hungria. A jogadora, de 26 anos, não podia estar mais satisfeita por dar este passo na carreira.





"Estou realmente feliz, na verdade nem consigo encontrar as palavras para descrever como me sinto. É um prazer vir para o Sporting e fazer parte deste clube fantástico", começou por dizer, frisando que "foi uma decisão fácil de tomar": "Joguei em diferentes países e clubes, mas o Sporting é um clube de renome e acho que é um passo muito bom na minha carreira. Queria jogar numa liga mais competitiva e acho que o campeonato português está a crescer cada vez mais, será um bom desafio. Quando soube do interesse não hesitei."Hasanbegovic chega a Alvalade numa das melhores fases da carreira, depois de se sagrar campeã na Hungria e disputar a qualificação para o Campeonato da Europa com a Bósnia, seleção pela qual tem 19 internacionalizações e dois golos."Tive uma época muito boa no ano passado, consegui atingir praticamente todos os meus objetivos. Com a minha seleção jogámos muito bem e ficamos atrás apenas da Dinamarca e Itália, o que foi o melhor resultado de sempre para o futebol bósnio. Depois, no clube, ganhei o campeonato, por isso quero continuar nessa linha", atirou, acrescentando de seguida: "Quero levantar troféus com o Sporting e jogar na Liga dos Campeões".