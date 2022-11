Sporting procura voltar às vitórias

A 7ª jornada da Liga BPI arranca hoje, pelas 15 horas, com o Famalicão a receber o Sporting. Na antevisão ao jogo, Mariana Cabral, treinadora das leoas, deixou elogios às adversárias mas garante estar confiante em voltar às vitórias no campeonato após derrotas com Sp. Braga e Benfica."Sabemos que será um jogo difícil e que mudaram a maneira de jogar, pois trocaram de treinador, mas sabemos como jogam e sabemos o que temos de fazer", rematou. A ronda encerra-se na segunda-feira com um embate entre líderes: Benfica e Sp. Braga, ambos com 18 pontos, medem forças no Seixal.