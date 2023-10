Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Sporting-Racing Power, 2-1: experiência de Cláudia Neto guia leoas Num jogo com 4 penáltis, as leoas festejam com um resultado bem melhor que a exibição





• Foto: David Cabral Santos