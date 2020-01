Sporting recebe Sp. Braga nos oitavos de final da Taça de Portugal feminina

O Sporting, vencedor da Taça de Portugal feminina em 2017 e 2018, recebe o Sp. Braga, finalista vencido nessas edições, nos oitavos de final da competição, determinou esta sexta-feira o sorteio realizado na Cidade do Futebol.

Os dois clubes, que entraram no futebol feminino na época de 2016/17, discutiram desde então a hegemonia nas competições nacionais, com as leoas a vencerem a Taça em duas ocasiões - diante das arsenalistas -, e na Liga a terem duas conquistas, contra uma das bracarenses.

Em 2018/19 parte do paradigma mudou, com a entrada do Benfica em cena: as encarnadas iniciaram a competição na 2.ª Divisão, que venceram, mas conquistaram a Taça de Portugal, numa final em que bateram o Valadares, e conquistaram a Supertaça, frente ao Sp. Braga.

O sorteio de hoje definiu que a equipa encarnada, líder do campeonato, visita nestes oitavos de final o Torreense, emblema que lidera a Série F da 2.ª divisão e é treinado por Nuno Cristóvão, antigo técnico do Sporting.

O Futebol Benfica, que venceu a Taça em 2015 e 2016, visitará o Gil Vicente, e o Valadares Gaia, que perdeu na final de 2019 com o Benfica, por 4-0, recebe o Estoril Praia.

Programa dos oitavos de final:

SCU Torrense (II) -- Benfica (I)

Sporting (I) -- Sporting de Braga (I)

Vilaverdense FC (II) - AD Grijó (II)

UR Cadima (I) -- Amora (II)

Famalicão (II) - Paio Pires (II)

Valadares Gaia (I) - Estoril Praia (I)

Ovarense - FC Romariz (II)

Gil Vicente (II) - Clube Futebol Benfica (I).