Sporting reforça equipa feminina com contratação da argentina Mariana Lorrequette

O Sporting anunciou esta quinta-feira a contratação para a sua equipa principal de futebol feminino da avançada argentina Mariana Larroquette, de 29 anos, proveniente do Kansas City, dos Estados Unidos, mas sem revelar o tempo de duração do contrato.

"Estou muito feliz por estar aqui e por esta oportunidade ter surgido. O Sporting é um grande clube e prometo defender a grandeza que tem", disse Larroquette aos meios de comunicação do clube, após a assinatura do contrato.

O novo reforço da equipa feminina do Sporting mostrou ter conhecimento sobre compatriotas seus que vestiram a camisola verde e branca: "Sei aquilo que fizeram aqui o Acuña, o Vietto e o Beto Acosta".

Horas depois de chegar a Alvalade foi surpreendida com um vídeo de Beto Acosta, no qual o antigo avançado, que foi campeão no Sporting, lhe desejou boa sorte na carreira ao serviço dos leões.

Mariana Larroquete começou a carreira no River Plate, tendo passado ainda pelo Universidad Chile e pelo UAI Urquiza, sagrando-se campeã nacional ao serviço dos três emblemas.

No Sporting pretende prosseguir o mesmo rumo de sucesso: "Sou uma avançada com muita atitude, gosto de resolver as coisas lá na frente para que a equipa se possa sair bem. A Liga portuguesa é interessante e está em crescimento. Venho contribuir para que assim continue".