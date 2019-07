Sporting renova contrato com cinco futebolistas da equipa feminina

As futebolistas Neuza Besugo, Bruna Costa, Mariana Azevedo, Carlyn Baldwin e Nevena Damjanovic prolongaram a sua ligação contratual com o Sporting, anunciou esta quinta-feira o clube no seu site oficial.Neuza Besugo, de 20 anos, considerou, em declarações ao jornal do clube, que a renovação contratual "é um sinal de confiança e satisfação" pelo trabalho que realizou nas duas últimas épocas na equipa principal do Sporting e apontou como objetivo principal para a temporada que se avizinha a reconquista do título, perdido para o Sporting de Braga na última época.Já Bruna Costa, de 20 anos, confessou ter grandes ambições para a época que se inicia, depois de ter jogado regularmente pela equipa B na temporada passada: "A nível pessoal, o objetivo passa por dar o melhor de mim dentro de campo. A nível coletivo, quero reconquistar os títulos do ano passado."Quanto a Mariana Azevedo, que está no Sporting desde a época 2017/18, altura em que se transferiu do Valadares Gaia, elogiou as "condições únicas de trabalho" proporcionadas pelo clube e confessou que a sua intenção era continuar a jogar no Sporting, numa estrutura "muito profissional e onde sempre foi muito acarinhada".Outro dos nomes que renovou a ligação ao Sporting foi o de Carlyn Baldwin, norte-americana que chegou a Alvalade na temporada de 2017/18, proveniente dos suíços do Young Boys, na qual juntou à conquista do campeonato, a Supertaça e Taça de Portugal, tal como Nevena Damjanovic, centrocampista de 26 anos, que disputou 27 jogos e marcou oito golos na época passada.A futebolista sérvia já tinha representado o Spartak Subotica, no seu país, e o Fortuna Hjørring, da Dinamarca: "Estou muito feliz por fazer parte desta equipa. Infelizmente, na temporada passada não conseguimos atingir os nossos objetivos, o que me dá ainda mais motivação e força para a próxima época, na qual queremos vencer o campeonato e apurar-nos para a Liga dos Campeões, e conquistar a Taça de Portugal."