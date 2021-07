Sporting renova contrato com Neuza Besugo

A médio portuguesa Neuza Besugo renovou contrato com o Sporting, que esta segunda-feira anunciou o acordo, mas não revelou a duração do novo vínculo, avançando para a sexta época ao serviço do futebol dos leões.

"É sempre bom renovar com o clube do meu coração. Desde que cheguei ao Sporting o sentimento tem sido sempre de felicidade. Esta renovação tem um grande significado para mim", declarou a atleta, citada pelos verdes e brancos em comunicado.

A jovem de 22 anos, natural de Setúbal, alinhou em nove partidas e fez três golos em 2020/21, procurando agora trabalhar com a nova treinadora, Mariana Cabral, que a orientou nas camadas jovens.