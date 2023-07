Sporting segura Maísa

Maísa Correia, das mais promissoras jogadoras da atualidade, assinou contrato profissional com o Sporting. A avançada de 16 anos estreou-se a 9 de janeiro de 2022, quando tinha apenas 15, logo com um golo à Polvoreira, para a Taça de Portugal. "Lembro-me perfeitamente que a assistência foi da Maria Ferreira", recordou a atacante que, além de 4 jogos pelas sub-19 e 7 pela equipa B fez 10 pela formação principal, marcando 4 golos e fazendo duas assistências: "É um dia muito importante para mim, é um sonho tornado realidade."

Entretanto, o Benfica arrancou ontem com os trabalhos de pré-época, com Filipa Patão a reunir com as jogadoras disponíveis, para a habitual bateria de exames médicos.