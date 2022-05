Sporting-Sp. Braga, 2-1: Leoas confirmam o 2.º lugar

No jogo grande da penúltima jornada da Liga BPI, o Sporting recebeu e venceu o Sp. Braga por 2-1. Com este resultado, a formação leonina confirmou a segunda posição no campeoanto, enquanto as bracarenses vão disputar com o Famalicão o último lugar no pódio.Na primeira parte, entrada a todo o gás das leoas, que aos 4’ já estavam na frente do marcador, por Diana Silva. Aos 31’, magia de Brenda Pérez com um forte remate a dilatar a vantagem leonina. Na etapa complementar, Vanessa Marques (46’) ainda reduziu, mas o Sporting defendeu a vantagem até ao apito final.