Sporting vai disputar particular com a Real Sociedad

A equipa feminina do Sporting e a Real Sociedad vão encontrar-se no dia 24 de agosto para um jogo particular. Andreia Jacinto, que saiu do Sporting para reforçar o clube espanhol na época passada, vai reencontrar a antiga equipa pela primeira vez.As leoas começaram a trabalhar na preparação da próxima temporada no passado dia 13 de julho. Fátima Pinto, Gabriela Vinhas e Jacynta Galabadaarachchi são os reforços do plantel às ordens de Mariana Cabral.