Sporting vence em casa do Ouriense no arranque da Liga BPI

O Sporting cumpriu na deslocação a Ourém, somando uma vitória no arranque da Liga BPI, num jogo de sentido único. As leoas entraram de rompante na partida e cedo se colocaram em vantagem, com Ana Capeta a aproveitar um lance confuso na área para abrir o ativo, mas decidiram não abrandar o ritmo. Antes da meia-hora, em mais uma incursão pela direita, Ana Borges assistiu Brenda Pérez para o segundo, consolidando no marcador a entrada forte das leoas.

A pressão das pupilas de Mariana Cabral acentuou-se com o decorrer dos minutos, com o Ouriense a patentear dificuldades para construir volume de jogo ofensivo, pelo que a vantagem leonina ao intervalo apenas pecava por escassa. A emoção só regressou nos instantes finais da partida, com Joana Dantas, após mais uma assistência de Ana Borges, a fazer o terceiro golo para o Sporting. A guarda-redes do Ouriense acabou por conseguir fechar a baliza e evitar o avolumar do resultado.