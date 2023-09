Sporting vence Famalicão e está na final da Supertaça feminina

O Sporting venceu o Famalicão (2-0) e vai jogar com o Benfica na final da Supertaça feminina, marcada para 13 de setembro no Estádio Municipal de Aveiro (19h45).Ao intervalo estava tudo empatado, mas, logo no início da segunda parte, um autogolo (48’) colocou o Sporting em vantagem. Cinco minutos depois, as leoas voltaram a marcar por Cláudia Neto (54’), que converteu um penálti.Sp. Braga e Famalicão vão lutar pelo 3.º lugar em jogo que também vai ser disputado em Aveiro e no dia da final (11h00).