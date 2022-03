Sporting vence Sp. Braga e fica perto da final da Taça de Portugal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting ficou esta quarta-feira muito perto de alcançar a terceira final da Taça de Portugal de futebol feminino da sua história, após bater em casa o Sporting de Braga, por 3-0, no duelo da primeira mão das meias-finais.No Estádio Aurélio Pereira, na Academia dos leões, o Sporting já vencia ao intervalo graças a um golo de Diana Silva, aos 44 minutos, e aumentou a vantagem na segunda metade, com remates certeiros da canadiana Chandra Davidson, aos 70, e de Bruna Lourenço, aos 75.

O emblema de Alvalade venceu por duas vezes a Taça de Portugal feminina, em 2016/17 e 2017/18, em ambas as finais com triunfos sobre o Sporting de Braga, e ficou mais perto de uma terceira presença no encontro decisivo da prova.

Por seu lado, o Sporting de Braga é o atual detentor do troféu, referente a 2019/20, já que a edição de 2020/21 foi cancelada devido à pandemia da covid-19.

O encontro da segunda mão está agendado para 24 de abril, no Minho, com o vencedor a defrontar na final a equipa que sair da eliminatória entre o Famalicão e o Amora.