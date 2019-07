Suécia é 3.ª classificada do Mundial Feminino

A Suécia garantiu o último lugar do pódio no Campeonato do Mundo Feminino 2019, em França, ao derrotar a Inglaterra por 2-1, no jogo de atribuição do 3.º e 4.º classificados.





As suecas abriram o marcador logo aos 11 minutos, com um golo de Asllani. Aos 26', Jakobsson aumentou a vantagem da seleção nórdica para 2-0. As inglesas foram atrás do prejuízo e ainda conseguiram reduzi para 2-1, na primeira parte (Kirby, 31').Mas, a Suécia segurou a vantagem no marcador até final, terminando assim a competição no 3.º lugar.