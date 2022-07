Suécia sofre mas bate Suíça e lidera grupo C no Europeu

A Suécia ascendeu esta quarta-feira, provisoriamente, à liderança do grupo C do Europeu de futebol feminino, ao bater com dificuldades a Suíça por 2-1, em embate disputado no Bramall Lane, em Sheffield.



As escandinavas foram mais ofensivas e dominantes, mas, perante uma defesa helvética bem escalonada, tiveram grandes problemas em criar oportunidades de golo e só conseguiram o tento da vitória aos 79 minutos.

A suplente Hanna Bennison, entrada aos 68 minutos, decidiu o encontro com um remate colocado de fora da área, já numa altura em que a experiente guarda-redes suíça Gaelle Thalmann jogava com aparentes dificuldades físicas.

Depois de uma primeira parte sem ocasiões de golo, as suecas entraram melhor na segunda parte e adiantaram-se no marcador aos 53 minutos, por Fridolina Rolfö, jogadora do FC Barcelona, que, isolada por Kosovare Asllani, marcou de pé esquerdo.

A vantagem da Suécia não durou, no entanto, muito tempo, já que, aos 55 minutos, a guarda-redes Hedvig Lindahl cortou deficientemente um cruzamento para a área e a bola foi parar a Ramona Bachmann, jogadora do Paris SG, que faturou com classe.

As suecas acusaram o golo, que tanto trabalho lhes tinha custado a marcar, mas quase faturaram aos 69 minutos, quando Thalmann, que ficou lesionada no lance - não pôde sair porque as suíças já tinham esgotado as substituições -, chocou com Buhler e ofereceu o golo a Blackstenius, valendo o corte de Calligaris.

A Suíça, que também perdeu fulgor com a lesão de Bachmann, substituída aos 72 minutos, ainda ameaçou aos 74, por Crnogorcevic e Sow, mas, aos 79, foi Bennison a decidir, assistida por Rolfö, a melhor em campo.

Na parte final, as suecas ainda introduziram mais duas vezes a bola na baliza das helvéticas, ambas pela suplente Rebecka Blomqvist, que estava em posição irregular em ambas as jogadas.

Com este triunfo, a Suécia passa a contar quatro pontos, contra um das suíças e também um de Portugal e dos Países Baixos, que se defrontam a partir das 20 horas, em Leigh.