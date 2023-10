Surpresa na Liga BPI: Valadares Gaia derrota Sporting pela primeira vez na história

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Surpresa em Gaia! O Valadares derrotou este domingo o Sporting por 2-0 e conseguiu vencer as leoas pela primeira vez na história, em duelo da 2.ª jornada da Liga BPI.Inês Queiroga (25’) e Malu (53’) marcaram os golos e Opal Curless (55’) viu vermelho, deixando o Valadares em inferioridade numérica. Diana Silva teve um golo anulado pelo VAR por fora de jogo e, num jogo marcado pelo desacerto, o Sporting viu ainda Olivia Smith falhar um penálti aos 90’+2, numa fase em que a equipa de Mariana Cabral também já jogava com 10 após expulsão de Fátima Pinto (77') por acumulação de amarelos.Refira-se que o Sporting havia ganho os 11 duelos anteriores com o Valadares, nos quais sofrera apenas 2 golos.