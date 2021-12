O jogo da Liga BPI que no próximo domingo devia colocar frente a frente o Benfica e o Sp. Braga, no Benfica Campus, foi adiado devido a um surto de covid-19 detetado no plantel das minhotas, apurouO adiamento da partida foi acordado entre os clubes e a federação. Não há ainda uma data certa para a realização da partida e apenas nos primeiros dias de 2022 é que deverá ficar acertado um novo dia para a disputa do encontro - foi apontado o dia 19 de janeiro como hipótese, embora seja de difícil encaixe a partida neste mês, no entender dos bracarenses.O nosso jornal sabe que as jogadoras do Sp. Braga estão a cumprir o necessário isolamento, numa altura em que ainda são aguardados todos os resultados laboratorais dos testes. Porém, o delegado de saúde local deverá colocar toda a equipa em isolamento, por considerar que se tratam de contactos próximos.