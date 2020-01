Susana Cova: «Faltou manter a igualdade numérica»

Benfica e Sporting empataram (2-2) este domingo na primeira jornada da Taça da Liga Feminina, no segundo dérbi oficial entre as duas equipas.





Susana Cova, treinadora do Sporting, realçou o impacto da expulsão de Carole Costa, que deu o penálti convertido de Darlene, e de como isso constituiria uma vantagem para um resultado diferente do que o empate."Faltou manter a igualdade numérica. Esse era um aspeto que nos ajudaria. Gostámos da forma como crescemos no jogo e também da forma como depois nos mantivemos dentro do jogo, percebendo onde era mais periclitante e onde podíamos arriscar, tendo coração e cabeça em conjunto. Permitiu-nos manter o empate"."A primeira parte foi equilibrada, com um número repartido de situações de finalização para cada equipa. Na segunda parte, entrámos melhor, em crescendo. Até termos a expulsão, conseguimos fazer o nosso jogo, que é procurar os espaços prioritários para atacar a baliza adversária e não fazermos um jogo tão direto"."Os nossos objetivos são, desde o início, lutar para ganhar as competições onde nos inserimos. Não foi hoje que sentimos isso, foi desde o momento que sabíamos a equipa com que íamos contar. Naturalmente, sentimos que a equipa está a crescer e esse também era um objetivo nosso. Fazendo crescer a equipa, estamos mais perto dos títulos que pretendemos.""Não estamos ofuscados. Nem depois do jogo com o Braga, nem depois deste jogo, passámos a ser os melhores do mundo. Estamos cientes e focados para continuar o processo de evolução e mostrar bom futebol."