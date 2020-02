Susana Cova: «Quem ganha mais disputas e quem tem mais eficácia, normalmente ganha o jogo»

Após a vitória por 3-2 no dérbi frente ao Benfica, da 15.ª jornada do campeonato nacional, Susana Cova, treinadora do Sporting salientou a eficácia das suas jogadoras.

"Foi sempre um jogo muito disputado e quando isso acontece essas disputas podem pender para um lado ou para outro. A primeira parte foi equilibrada e a segunda foi de muita luta e com a bola muito pelo ar.

Antes de marcar o segundo golo, o Benfica fez por merecê-lo, porque se estava a aproximar muito da nossa baliza e nós tínhamos feito apenas uma ou duas transições ofensivas sem conseguir criar grande perigo. Após o 2-2, o jogo ficou descaracterizado, com as duas equipas procurarem bolas mais longas para tentarem que daí surgisse algo.

Quem ganha mais disputas e quem tem mais eficácia, normalmente ganha o jogo. Hoje foi isso que aconteceu e venceu o Sporting. Estamos bastante contentes por termos conseguido estes três pontos, eram muito importantes para o trajeto de continuar a lutar pelo título na Liga."