Susana Cova: «Tenho um orgulho muito grande nas minhas jogadoras»

Susana Cova emocionou-se no final do dérbi entre Sporting e Benfica, que consagrou as encarnadas campeãs nacionais pela primeira vez, após o triunfo por 3-0, no Estádio de Alvalade. Apesar do desaire, a treinadora das leoas mostrou-se orgulhosa das suas jogadoras.





"Entraram e marcaram. Esta época é muito mais do que um jogo. Este jogo retrata um bocadinho o que é a nossa equipa. Tenho um orgulho muito grande", afirmou na 'flash-interview', ao 'Canal 11', considerando que houve momentos da época em que foi o Sporting quem praticou melhor futebol."Quando ganhamos, ganhamos juntos. Quando perdemos, perdemos juntos. Até ao 2-0 tivemos mais posse de bola, quem viu o jogo estava gostar. Pedi-lhes para fazerem o melhor que conseguissem. Até ao 2-0 conseguiram e tenho o maior orgulho nelas. Não se traduz um jogo na época inteira, o trabalho que realizaram. Tivemos fases em que éramos quem praticava melhor futebol em Portugal, sem dúvida. Tenho pena de não dar esta vitória aos adeptos", finalizou Susana Cova.