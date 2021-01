Taça da Liga: Benfica-Sp. Braga, em direto

- O histórico de confrontos entre estas duas equipas é claramente favorável ao Benfica. Nas cinco partidas disputadas, as encarnadas somaram quatro vitórias e uma derrota.





- Uma curiosidade: Ana Vitória, avançada do Benfica, já marcou em todas as provas nacionais, menos na Taça da Liga. "Nem sabia isso, mas quero sempre marcar", disse na antevisão.- Já Miguel Santos, treinador do Sp. Braga, quer fazer história no clube. "Fizemos uma caminhada brilhante até à final da Taça da Liga [na época passada] e, agora que aqui estamos, queremos conquistá-la. Não só porque é a primeira, e para nós isso é importante, como também porque queremos que o Sporting de Braga seja o primeiro clube a vencer a Taça da Liga no masculino e no feminino", afirmou.- Do lado do Benfica, a treinadora Filipa Patão tem a oportunidade de arrecadar um título... ao segundo jogo. "Trabalhei para isto uma vida inteira, lutar para ter a oportunidade de fazer algo diferente. O Benfica é o meu clube de coração e foi aqui que me formei. É o culminar de anos de trabalho e o alcançar de um objetivo que sempre pretendi, fazer com que o futebol feminino e o Benfica pudessem dar o passo para outro patamar", disse na antevisão.- A Taça da Liga é relativa à época anterior, final que foi adiada devido à pandemia de Covid-19.- É a primeira vez que este troféu vai ser disputado. Caso a vitória sorria às arsenalistas, o Sp. Braga torna-se no primeiro clube em Portugal a juntar a Taça da Liga feminina e masculina.- O Estádio Municipal de Aveiro recebe esta noite, a partir das 19h45, a final da Taça da Liga feminina, num embate que colocará frente a frente o Benfica e o Sp. Braga. Um duelo que poderá seguir a par e passo aqui no