Taça da Liga com finalistas amanhã

As equipas do Sporting e do Benfica partem na frente para a última jornada da Taça da Liga feminina, amanhã. As rivais lisboetas repartem a liderança, com quatro pontos, e jogam em casa: as leoas recebem o Sp. Braga – que tem três pontos e ainda alimenta esperanças em apurar-se para a final da prova, na Covilhã –, enquanto as águias recebem o Futebol Benfica, já eliminado.

"É um jogo difícil e decisivo. Queremos estar na final sem depender de outras equipas e, por isso, trabalhámos muito bem durante a semana, preparámos bem o adversário e queremos dar uma boa resposta e uma alegria aos nossos adeptos", afirma Sílvia Rebelo.