Tatiana Pinto assina pelas espanholas do Levante

A futebolista internacional portuguesa Tatiana Pinto é reforço do Levante para as duas próximas épocas, informou esta terça-feira o clube espanhol, no sítio oficial na Internet.

A centrocampista, de 27 anos, 96 vezes internacional pela seleção portuguesa, chega ao Levante depois de cinco épocas no Sporting, clube no qual conquistou dois campeonatos, duas Taças de Portugal e uma Supertaça portuguesa.

Na época 2020/21, o Levante foi terceiro classificado na Liga espanhola, atrás do campeão FC Barcelona e do Real Madrid.