Tatiana Pinto oficializada no Brighton

O Brighton anunciou a contratação de Tatiana Pinto, de 29 anos. A internacional portuguesa estava no Levante, onde foi um dos grandes destaques da Liga Espanhola. Na época passada, a médio marcou 12 golos em 21 jogos.Tatiana Pinto, que esteve a representar Portugal no Mundial feminino, vai ter a segunda experiência em Inglaterra, depois de em 2014/2015 ter jogado ao serviço do Bristol. Na carreira, a jogadora conta ainda com passagens pelo Clube Albergaria e Sporting.